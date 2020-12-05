شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات بريكست العالقة.. محادثات حاسمة الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات، السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث يسعى الطرفان لكسر الجمود المرتبط بالمفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

وتحدث جونسون مع فون دير لاين واتفقا على استئناف التفاوض في بروكسل الأحد.

وقال بيان صادر عن الطرفين: «في اتصال هاتفي اليوم بشأن المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، رحبنا بإحراز تقدم في العديد من المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول ثلاث قضايا حاسمة: تكافؤ الفرص، والحوكمة، ومصايد الأسماك. وأكد الجانبان أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم حل هذه القضايا». وأضاف: «مع إدراكنا لخطورة هذه الخلافات، اتفقنا على أنه ينبغي بذل جهد إضافي من قبل فرق التفاوض لدينا لتقييم ما إذا كان يمكن حلها».

وأضاف: «لذلك نطلب من كبار مفاوضينا أن يجتمعوا مجدداً (الأحد) في بروكسل. سنتحدث مرة أخرى مساء الاثنين».