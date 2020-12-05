شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تستبدل شاشة «آيفون 11» المعيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أبل» عن برنامج إصلاح جديد لجهاز «آيفون 11»، حيث أكدت أنه قد يواجه بعض مستخدمي الهاتف مشكلات توقف استجابة الشاشة للمس بشكل حصري فيما لا ينطبق الإصلاح على فئة «برو» أو «ماكس» وفي حال كان جهاز «آيفون 11» مؤهلاً للبرنامج، فيجب التواصل مع الشركة لنقله إلى متجر «أبل» أو مقدم الخدمة المعتمد من الشركة.

وذكرت أبل أن نسبة قليلة قد تأثرت بهذه المشكلة من هواتف «آيفون 11» التي تم تصنيعها في الفترة بين شهر نوفمبر 2019 ومايو 2020، ما يعني عدم تأثر جميع إصدارات الهاتف.

وقالت «أبل»: إن المشكلة تتعلق بفشل في وحدة العرض، التي يجب استبدالها من أجل تشغيل الهاتف بشكل صحيح مرة أخرى.

وذكرت أبل أنه يمكن للمستخدمين التحقق من الموقع الإلكتروني لدعم أبل من أجل معرفة هل الهاتف الخاص بهم مؤهل للاستفادة من برنامج الاستبدال باستخدام الرقم التسلسلي الخاص بكل هاتف.

يذكر أن الشركة أطلقت سابقاً عدة برامج إصلاح لمنتجات مختلفة، حيث قدمت في شهر أكتوبر 2020 برنامجاً مجانياً للإصلاح إذا كان المستخدم يواجه مشاكل مع السماعات اللاسلكية AirPods Pro فيما يتعلق بميزة إلغاء الضوضاء، كما أعلنت في شهر يناير 2020 عن برنامج إصلاح مجاني لاستبدال بعض حافظات هواتف آيفون المزودة ببطارية مدمجة Smart Battery Case بسبب مشاكل الشحن.