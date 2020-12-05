شكرا لقرائتكم خبر عن صيدناوى تعلن تسديد 14 مليون جنيه مديونية التأمينات والاتفاق لتسوية 118 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عنارة، رئيس شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم سداد نحو 14 مليون جنيه مديونية قديمة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية كانت على الشركة منذ سنوات، لافتا إلى أنه تم جدولتها وسدادها، حيث يتبق فقط قسطان بقيمة 167 ألف جنيه لكل قسط.

وأضاف محمد عنارة، لـ"الخليج 365"، أن إنهاء تلك المديونية ساهم في تحسن ميزانية الشركة التي كانت مكبلة بهذا الدين، بجانب التوصل إلى اتفاقية لسداد 118 مليون جنيه مديوينة للتأمينات أيضا من خلال دفع أصل الدين حوالى 67 مليون جنيه بمبادلته بأحد الفروع، وتنازل التأمينات عن 90% من الفائدة، مشيدا بجهود الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تسويتها.

وحول تأثير جائحة كورونا على الموردين وعملاء الشركة أوضح إننا نقدم تسهيلات لهم تتمثل في خصم 50% لجدية الدفع وتقديم تسهيلات أخرى، مع السعى لإنهاء مديونية بعض الموردين القدامى قبل 10 سنوات، لإنهاء ملفهم تماما مع الشركة من خلال تقديم تخفيضات كبيرة لهم فى إطار مبادرات الحكومة المتنوعة، والتى تساهم بشكل كبير في تنشيط السوق وفى التعامل بإيجابية مع كورونا.

وحول رؤيته للاقتصاد المصرى، أوضح أن الاقتصاد لا يحتاج إلى شهادته فى ظل الشهادات الدولية من كبرى المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسات الائتمان والتصنيف بدليل تحقيق الاقتصاد 3.6% نموا، وهو النمو الأعلى فى المنطقة، ومن أعلى معدلات النمو فى العالم.