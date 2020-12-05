شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للحاصلات الزراعية ينظم ندوة لنشر قواعد ممارسة نشاط التصدير الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ندوة إليكترونية بعنوان "أسس تصدير المحاصيل الزراعية" من خلال برنامج ZOOM اليوم، بهدف تعريف المصدرين بالقواعد السليمة لممارسة نشاط التصدير الزراعى، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية والذى سينعكس على العائد المحقق من العملية التصديرية.

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس خلال كلمته الافتتاحية للندوة، إنها تأتى فى إطار قيام المجلس بدوره لتقديم أوجه المساندة للشركات العاملة فى مجال تصدير المحاصيل الزراعية خاصة صغار المصدرين، والتى على رأسها المعرفة ونشر المفاهيم والقواعد السليمة لممارسة نشاط التصدير الزراعى، بحيث يكون لدينا مصدرون على درجة من الوعى لممارسة هذا النشاط وتحقيق أعلى عائد من العملية التصديرية.

وأضاف الدمرداش أن المجلس سيقوم خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على رفع القدرات لدى الشركات المصدرة للمحاصيل الزراعية، خاصة الشركات الصغيرة وشباب المصدرين من خلال تنظيم عدد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل التى تهدف لرفع قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز قدرتهم على معرفة الأسواق ودراستها وكيفية النفاذ إليها وطريقة عرض المنتج والترويج له وتسويقه، وقد نظم المجلس بالفعل أول برنامج تدريبى فى إطار هذه الخطة عن التسويق الإلكترونى، وتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام وسيعاد تنفيذه مرة أخرى نظرا لإقبال العديد من الشركات عليه .

وأشـار الدمرداش إلى أن قطاع التصدير الزراعى حقق طفرات تصديرية كبيرة خلال الفترات الماضية، حيث وصلت الصادرات الزراعية إلى حوالى 4 ملايين طن بقيمة حوالى 2.2 مليار دولار، وقد نجح المجلس بالتعاون مع الحجر الزراعى المصرى والتمثيل التجارى فى فتح العديد من الأسواق الجديدة التى بها فرص واعدة لبعض صادراتنا الزراعية مثل الموالح والعنب والمانجو والبصل كان آخرها فتح السوق اليابانى للموالح المصرية، لكن هذا النجاح لن يكتمل دون وجود المصدر الواعى القادر على النفاذ لهــذه الأسواق