تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم السبت 5-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 5-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 221.48 ريال سعودى. تراجعت أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة بشكل ضعيف للغاية، فبالنسبة لعيار 24 وهو الأكثر طلباً بالسوق السعودي 221.48 ريال سعودي، وسجل عيار 21 ما قيمته 194.11 ريال، وبلغ جرام الذهب من العيار 18 ما قيمته 166.38 ريال سعودي. وسجل الذهب الذهب عيار 22 فى السعودية 203.35 ريال ، كما سجل عيار 14 سعر 194.11 ريال وكيلو الذهب 221.839 ريال والجنيه الذهب 1.553 ريال



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