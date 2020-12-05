شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعزز منظومة التطور التقني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك بلدية دبي في معرض جيتكس 2020؛ حيث تأتي مشاركة البلدية في إطار حرصها على تعزيز منظومة التطور التقني، وعرض أبرز الابتكارات الذكية والحلول الرقمية، التي تسهم في تقديم خدمات الدائرة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: نحرص في بلدية دبي على تجسيد توجهات القيادة الرشيدة نحو تسخير التقنيات الذكية والحديثة؛ بهدف الارتقاء بمختلف الخدمات، وتقديمها بالشكل المثالي لأفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس على تعزيز سعادتهم ورضاهم من جهة، وضمان تلبية احتياجاتهم من جهة أخرى، حيث قامت البلدية على مدار الأعوام الماضية بمواكبة أبرز التطورات التقنية العالمية في مجال تقديم خدماتها المتنوعة للجمهور.

وتشمل المشاريع التي تعرضها بلدية دبي من خلال منصتها في المعرض نظام «دبي هنا»، وهو نظام إلكتروني يعمل على متصفح الإنترنت أو الأجهزة الذكية المحمولة، ويتضمن خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم ومنشآت البنية التحتية والمباني والوحدات وشبكات الخدمات ومعلومات النشاطات الاقتصادية والمعلومات البيئية والصحية والسكانية، وتم تصميم التطبيق بحيث يمكن إضافة مواضيع وخرائط مختلفة ومتنوعة له بسهولة مع تحكم بصلاحيات الاستخدام، وبالتالي فيمكن استخدامه من قبل مختلف الجهات الحكومية لأغراض مختلفة، ويعرض النظام الخرائط من قاعدة البيانات الجيومكانية الشاملة التي تُسهم جميع الجهات بتغذيتها وتحديثها بالخرائط والمعلومات التي تخصها.

كما تعرض البلدية مشروع «آفاق دبي»، الذي يهدف إلى تخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات بدون طيار بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، كما يهدف المشروع كذلك إلى دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي، وتوفير خدمات جديدة في مجالات الشحن والتوصيل والتصوير الجوي وغيرها، وتشهد منصة البلدية في المعرض أيضاً عرض الأجهزة الذكية لرصد جودة مياه الصرف الصحي.

وتتضمن أيضاً مشاريع بلدية دبي في المعرض نظام المراقبة والتحكم المركزي بمحطات الصرف الصحي.

ويتم في منصة البلدية أيضاً عرض منصة الاستيراد وإعادة التصدير في دبي باستخدام التكنولوجيا الناشئة، وهي منظومة ذكية متكاملة للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، تشمل مجموعة من النظم المطورة باستخدام خصائص الذكاء الاصطناعي، وأسس توفير خدمات المراجعة الذكية للمعاملات، دون تدخل بشري عبر منصة الذكاء الاصطناعي، والتي ستسرّع الإجراءات وتزيد من دقة البيانات عبر تدقيقها ومقارنتها مع المعايير ذات الصلة، وتوفير الميزات الذكية التي تشمل تصنيف المنتجات بشكل آلي، وتقدير مدة صلاحية المنتجات والتسجيل الذكي للمنتجات الغذائية وتقييم المنتجات الغذائية، كما توفر المنصة العديد من الخصائص للموظفين والمتعاملين لتسهيل وتسريع الإجراءات مثل الأغذية الحلال والأغذية العضوية، بالإضافة إلي ميزات «البلوك تشين» الهادفة إلى إثراء مجال الأغذية بأبرز الخدمات والتسهيلات اللازمة.