شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى: اقتصاد مصر استطاع الصمود أمام جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا تركت بصماتها على اقتصاد 190 دولة فى العالم، مؤكدا أن اقتصاد مصر استطاع الصمود أمام جائحة فيروس كورونا خلال الـ 9 شهور الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أن حسن إدارة الملف الاقتصادى من قبل الحكومة والقيادة السياسية أدى لصموده أمام فيروس كورونا، لافتا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر تسبب فى نجاح الاقتصاد فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتابع أن انخفاض معدل التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، ساعد فى مواجهة فيروس كورونا.