شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الاعمال العام يشهد مزادا للقطن على 2219 قنطارا فى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته لمحافظة الشرقية، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إجراء مزاد للقطن بمركز تجميع أبو الأخضر بمدينة الزقازيق ضمن منظومة تجارة القطن الجديدة.

وتم إجراء المزاد على كمية 2219 قنطارا، وتمت ترسيته على شركة قطاع خاص بسعر 2500 جنيه للقنطار الواحد، وذلك بخلاف فروق الرتب ومعدل التصافى.

وزير قطاع الأعمال ورئيس القابضة للقطن خلال الزيارة

وأجرى هشام توفيق حوارا امتد لأكثر من نصف ساعة مع عدد من منتجى الأقطان و5 شركات لتجارة القطن حضرت المزاد، حيث أوضح الجهود المبذولة لاستعادة مكانة وسمعة القطن المصرى عالميا سواء فى تطوير منظومة التداول والتجارة أو من خلال تحديث محالج القطن، الأمر الذى يسهم فى تحسن جودة ونظافة القطن المصرى وزيادة أسعاره.

وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى العمل على تصدير القطن المصرى بقيمة مضافة فى صورة منتجات، وإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير الشركات التابعة مع تحسين أساليب التسويق من خلال إدارة مركزية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وزار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، محافظة الشرقية حيث تفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

جانب من زيارة وزير قطاع الاعمال للشرقية

وفى مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحى حول أعمال التطوير التى تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية.، بحسب بيان رسمى لوزارة قطاع الأعمال.

وبلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر / ساعة، حيث من المقرر وصول الماكينات من الهند فى يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبى فى فبراير 2021.

محلج الزقازيق