شكرا لقرائتكم خبر عن تعامل التكنولوجيا مع تأثيرات «كوفيد ـ 19» في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مدينة دبي للإنترنت عزمها تعريف زوار «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، بالدور المحوري للتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في دعم استجابة دولة الإمارات ودول المنطقة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ـ 19، ومساهمتها في تعافي مختلف القطاعات وإرساء ملامح المستقبل. وكعادتها كل عام، ستحتضن مدينة دبي للإنترنت في جناحها خلال المعرض، نخبة من كبريات الشركات العالمية والشركات الناشئة في مجال التقنية، وستبرز هذا العام حلولها التي أسهمت في التكيف بكفاءة مع الواقع الجديد خلال الأشهر الماضية، ودعمت الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية للاستمرار في تأدية أدوارها الاقتصادية والاجتماعية دون انقطاع. وقال عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت: «لقد كان هذا العام استثنائياً، وتنامت فيه أهمية التكنولوجيا بشكل لم نعهده من قبل، وبات الابتكار سبباً رئيسياً في استمرار قطاعات مثل التعليم والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية والتصنيع في أعمالها، وتعاملها بكفاءة مع التحديات الجديدة، كما أدركت الشركات أهمية الاستثمار المسبق في بنية تحتية رقمية متقدمة»، موضحاً أن دبي أكدت ريادتها مركزاً عالمياً للشركات والمواهب في مجال التكنولوجيا بفضل خطواتها الاستباقية وتوفيرها لبيئة جاذبة للشركات والمتخصصين؛ إذ أسهموا في تعزيز استجابة الدول والشركات إقليمياً بفضل خبراتهم وابتكاراتهم. وقد كان لشركاء مدينة دبي للإنترنت دور محوري في التخفيف من آثار الوباء. فمثلاً، قدمت شركة «آي بي إم» الدعم للعمليات الأساسية المهمة في عدة قطاعات اقتصادية لضمان استمرارية الأعمال، وتوفير البيانات بسرعة. كما وفرت الشركة حلولاً مبتكراً في مختبرها للذكاء الاصطناعي ومركزها للحوسبة السحابية في دبي. وقادت شركة التكنولوجيا المالية العالمية «فيزا» مسيرة التحول نحو مجتمع خالٍ من النقود من خلال حملة Where You Shop Matters، بهدف تشجيع المستهلكين على دعم الشركات الصغيرة المتأثرة سلباً بالوباء. وساعدت تكنولوجيا شركة كانون اليابانية على تسهيل العمل والتعلم عن بُعد، إضافة إلى دعم قطاع الرعاية الصحية. وتعتزم مدينة دبي للإنترنت، أكبر مجمع أعمال للتكنولوجيا والمواهب التقنية في المنطقة، استعراض سلسلة من التجارب التفاعلية الغامرة في جناحها في المعرض بمشاركة شركائها «أنغامي»، و«زوم»، و«إتش تي سي»، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وعدد من الشركات الناشئة العاملة في حاضنة الأعمال in5؛ المنصة الداعمة لرواد الأعمال. وعلاوة على التعريف بالشركات الناشئة في in5 ضمن جناح مدينة دبي للإنترنت، سترحب in5 بزوارها في جناحها الخاص بقاعة الشيخ راشد مقابل القاعة 7. وستتمكن الشركات الناشئة الجديدة والطموحة من التعرف إلى برنامج حضانة الأعمال في in5، وكيف يمكنها استخدام مساحات العمل المشتركة ومختبرات النماذج الأولية والطابعات ثلاثية الأبعاد، والمرافق المتطورة الأخرى، وقد تمكنت الشركات الناشئة العاملة في حاضنة الأعمال من استقطاب استثمارات قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.