شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم السبت فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 5-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال أن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذه الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنيه للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.