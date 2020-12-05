تمويل يصل إلى 100%وسداد على 120شهرًا.. أكبر 5 قروض لشراء السيارات الجديدة بالبنوك في مصر

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من الأوعية الادخارية، والقروض الشخصية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد من العملاء، منها قروض تمويل شراء السيارات.



وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة، لأكبر 5 قروض تمول شراء السيارات، بالبنوك في مصر، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس الموافق 12 نوفمبر2020، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.



قرض السيارة من بنك الإمارات دبي الوطني



يقدم بنك الإمارات دبي الوطني، عددا من قروض السيارات التي تتيح للعملاء خيارات متعددة بشروط مرنة تغطي كل الاحتياجات وهي كالتالي:



برنامج إثبات الدخل لعملاء خدمات دفع الرواتب

ـ تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

ـ قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.



ـ أجل سداد مرن يصل إلى 120 شهرًا.



ـ لا يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة.

برنامج تمويل 30% ـ 70%

ـ متاح لجميع الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، الأطباء الأحرار، وأصحاب المعاشات.

ـ تمويل حتى 70% من قيمة السيارة.

ـ مدد القروض مرنة تصل إلى 84 شهرًا، باستثناء السيارات الصينية المنشأ.

برنامج 50% للموظفين



ـ تمويل يصل إلى 50% من قيمة السيارة.

ـ قيمة القرض تصل إلى نصف مليون جنيه.

ـ أجل سداد مرن يصل إلى 84 شهرًا.

برنامج 40% ـ 60% للموظفين



ـ تمويل يصل إلى 60% من قيمة السيارة.

ـ قيمة القرض تصل إلى نصف مليون جنيه.

ـ أجل سداد مرن يصل إلى 84 شهرًا.

برنامج الضامن الجزئي



ـ متوفر لجميع العملاء.

ـ تمويل حتى 100% من قيمة السيارة، 95% سيجري تمويلها بضمان، و5% بدون ضمان بحد أقصى 100 ألف جنيه.

ـ مدد سداد مرنة حتى 60 شهرا.

ـ لا يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة.

برنامج الرفاهية تمويل 50% و60%



ـ يقدم لجميع عملاء بنك الإمارات دبي الوطني.

ـ يقدم فقط للسيارات الرفاهية والفخمة (بورش، ليكزس، أستون مارتن، وسيارات مجموعة MTI).

ـ تمويل حتى 60% من قيمة السيارة.

ـ القرض يصل إلى 3 ملايين جنيه.

ـ مدد القروض مرنة تصل إلى 84 شهرا.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان



ـ تمويل يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه.

ـ تصل قيمة التمويل إلى 100% من قيمة السيارة.

ـ بدون ضامن.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 84 شهرا.

قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي ـ مصر



ـ مبلغ تمويل يصل حتى مليون ونصف المليون جنيه.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ تأمين على الحياة طول فترة التمويل (اختياري).

ـ مدة تمويل تصل حتى 7 سنوات.

ـ سهولة السداد من خلال فروع البنك والمنتشرة بالمحافظات.

قرض السيارة من بنك الكويت الوطني بمصر



ـ إمكانية الحصول على قرض لشراء سيارة يصل لمليون ونصف المليون جنيه.

ـ تصل فترة السداد إلى 6 سنوات.

ـ متاح التمويل للمصريين فقط.

ـ العمر من 21 عاماً حتى 60 عاماً (عند تاريخ استحقاق القرض).

ـ يمنح القرض للموظفين وأصحاب المهن الحرّة.

ـ لا يشترط وجود ضامن.

ـ تتراوح فترة سداد القرض من 12 إلى 72 شهراً.

ـ لا يشترط تحويل الراتب إلى البنك.

قرض السيارة من بنك HSBC



يتيح تمويل السيارات من HSBC، الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة دون ضامن إذا كنت موظفًا براتب، دون الحاجة إلى التأمين على السيارة أو سداد رسوم تأمين على مبلغ التمويل، وبدون قيود على الترخيص وعدم الاحتفاظ بمفاتيح احتياطية في البنك كضمان.

تمويل السيارات من HSBC مع تحويل الراتب "القسط".



ـ التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

ـ معدلات عائد تنافسية، مع معدلات مميزة لعملاء HSBC Premier وHSBC Advance.

ـ مبلغ تمويل يصل إلى مليون و250 ألف جنيه.

ـ فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهرًا للتمويل ذي السعر الثابت.

ـ بدون دفعة مقدمة.

ـ الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه.

ـ ينبغي أن يتم العميل الفترة التجريبية لدى جهة العمل الحالية.

ـ الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل.

ـ جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

ـ ينبغي أن يكون العميل مصري الجنسية أو غير مصري ولديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول في مصر.

ـ معدل العائد ثابت طوال فترة التمويل.

تمويل السيارات من HSBC بدون تحويل الراتب "القسط".



ـ التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

ـ معدلات عائد تنافسية، مع معدلات مميزة لعملاء HSBC Premier وAdvance.

ـ فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهرًا للتمويل ذي السعر الثابت.

ـ بدون دفعة مقدمة.

ـ الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه.

ـ فترة خدمة لدى جهة العمل الحالية بحد أدنى عام.

ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل.

ـ شرط أن يكون العميل مصري الجنسية.