شكرا لقرائتكم خبر عن يستعد لمغامرة جديدة بعد 45 عاماً على مشاركته في تأسيس «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسس ستيف وزنياك شركة ثانية، بعد 45 عاماً من مشاركته في تأسيس شركة Apple في مرآب والدي ستيف جوبز عام 1976.

وهذه المرة، بدأ وزنياك نشاطاً في مجال التكنولوجيا الخضراء والبلوك تشين في شركة أطلق عليها اسم «إيفورس» Efforce، وهي سوق لمالكي البنايات الصناعية والشركات للحصول على تمويل المشاريع «الخضراء».

وفقاً لإيفورس، «يمكن للمستثمرين المشاركة في مشاريع كفاءة الطاقة والحصول على مدخرات مستقبلية رمزية»، بينما تستفيد الشركات من هذه التحسينات «بدون تكلفة». وباستخدام بلوك تشين «يعمل العقد الذكي على إعادة توزيع المدخرات الناتجة عن حاملي الرموز والشركات التي ليس لديها وسطاء، بناء على بيانات الاستهلاك والتوفير الدقيقة».

وأنشأ وزنياك شركته «لتكون أول منصة لامركزية تتيح للجميع المشاركة والاستفادة مالياً من مشاريع كفاءة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وإحداث تغيير بيئي هادف»، وفق تعبيره.

وتم الإعلان عن رمز العملة المشفرة للشركة، الذي يتم تداوله تحت الرمز المميز المسمى WOZX، في 3 ديسمبر على HBTC، وهي سوق للعملات اللامركزية، وسيتم إطلاقه في Bithumb Global، وهي سوق أخرى للعملات اللامركزية الأسبوع المقبل، وفقاً لمنشور على موقع «ميديوم» تابع للشركة.

وقال جاكوبو فيسيتي، رئيس المشروع، الشريك المؤسس لشركة «إيفورس» في بيان: «في هذه الأوقات الصعبة، تكافح العديد من الشركات الصغيرة.. إنها لا يستطيع التحول إلى إضاءة LED، أو تبسيط عمليات الإنتاج، أو حتى العزل للحفاظ على الحرارة، وكل ذلك يمكن أن يوفر لها المال على المدى الطويل».

وأضاف: «تسمح شركة Efforce لأصحاب الأعمال بتسجيل مشروع ترقية الطاقة الخاص بهم بأمان على الويب، وتأمين التمويل من جميع أنواع المستثمرين حول العالم. سيكون لدى الشركات بعد ذلك، المزيد من السيولة النقدية المتاحة لاستخدامها في مشاريع حيوية أخرى، مثل البنية التحتية أو التوظيف».