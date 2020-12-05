شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت جديدة عن أسعار الذهب خلال ديسمبر 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القواعد الحاكمة لأسعار الذهب لا يمكن التحكم فيها، ولا يمكن معرفة حركة مؤشر سعر الذهب سواء في مصر أو الخارج، وهنا غالبا تظهر المفاجآت، وخلال نوفمبر المنقضى تراجع الذهب في مصر 60 جنيها تقريبا، وفجأة وبدون مقدمات بدأت رحلة الصعود مجددا.

وفى حلقة جديدة من برنامج "أسواق" استعرض الزميل إسلام سعيد مقدم البرنامج، المفاجآت التي قد تظهر في سوق الذهب خلال ديسمبر الجارى، وماذا يمكن أن يكون وضع أسعار الذهب في مصر خلال الشهر الأخير من عام 2020، والذى يسميه المراقبون لسوق الذهب والمعادن الثمينة، أنه عام الذهب.

واشتملت الحلقة على استعراض وضع أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، وكذلك أسباب عودة الارتفاع للذهب أول 3 أيام من ديسمبر 2020، إضافة إلى رؤية مستقبلية لوضع الأسعار خلال شهر ديسمبر.