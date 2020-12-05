شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 5-12-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 5-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.