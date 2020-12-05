شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب، اليوم السبت، هبوطا بقيمة 4 جنيهات، لينخفض عيار 21 وهو العيارالرئيسي في سوق الذهب في مصر من 803 جنيهات إلى 799 جنيها للجرام، مع هبوط طفيف في سعر اونصة الذهب عالميا إلى 1837 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 685 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 799 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 913 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6392 جنيها

أونصة الذهب 1837 دولار.

وكانت أسعار الذهب العالمى حققت أمس أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1844.10 دولار. وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية" مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا، لكن يانج حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر بنزول الأسعار إذا تسارع التعافي الاقتصادي وارتفع التضخم متجاوزا المستهدف، مما قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على كبح تحفيزه النقدي وهو ما قد يعزز الدولار، بحسب رويترز.

واكتسبت خطة مساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار وتحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة زخما في الكونجرس الأمريكي أمس الخميس إذ أبدى مشرعون محافظون تأييدهم.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا بعد أن خفضت فايزر هدفها لتوزيع لقاحها المضاد لكوفيد-19، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1037.67 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.7 % إلى 2340.32 دولار.وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 24.03 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب الارتفاع 5.8 % في الأسبوع.