شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى السوق المحلى والكيلو بـ 19 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن، اليوم السبت 5-12-2020، فى السوق المحلى تشهد استقرارا نظرا لزيادة المعروض من الدواجن بالإضافة إلى تراجع الطلب.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن في المزرعة 19 جنيها للكيلو ، و سعر للمستهلك يتراوح بين23--25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم الخميس ، افتتحوا مركز مجمع استهلاكى " الدلتا ماركت " تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس على هامش زيارته الى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك دعم من القيادة السياسية لتامين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الاساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب ايضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليا بسعر 30 جنيه بدلا من 37 جنيه واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيه بجانب ايضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة