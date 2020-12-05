شكرا لقرائتكم خبر عن نزول الروبل يضع التضخم الروسي بين 4.6% و4.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إنها تتوقع أن يتراوح التضخم في البلاد بين 4.6% و4.8% في 2020 على أساس سنوي، وبين 0.6% و0.7% في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت نائبة وزير الاقتصاد بولينا كريوتشكوفا إن «استقرار سوق الصرف» سيحد من التضخم في ديسمبر. وأفادت بيانات من هيئة الإحصاءات في روسيا، بأن التضخم السنوي في البلاد بلغ 4.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، متخطياً التوقعات وهدف البنك المركزي، وذلك قبل أسبوعين من الاجتماع القادم للبنك بشأن سعر الفائدة.

وتسبب نزول الروبل في زيادة التضخم في الأشهر الأخيرة؛ إذ يرفع ذلك أسعار الواردات، وهو ما يحد نظرياً من آفاق مزيد من التيسير النقدي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وكان متوسط توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن التضخم السنوي عند 4.3%، في نوفمبر/تشرين الثاني.

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