"هيونداي إكسيل.. كرايسلر نيون.. سكودا فيليشيا".. "على قد الإيد".. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 33 ألف جنيه

هل تريد أن تمتلك سيارة مستعملة وعلى "قد الأيد؟".. يبحث قطاع كبير من زبائن سوق السيارات عن امتلاك سيارة مستعملة متوسطة السعر توفر الحد الأدنى من الرفاهية وتتناسب في الوقت ذاته مع أوضاعهم الاقتصادية.



وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار جميع السيارات وبخاصة المستوردة، يبقى هناك بعض السيارات التي تنتمي لعلامات تجارية عريقة يمكن اقتنائها بأسعار مناسبة، وذلك مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

تجدُر الإشارة إلى أن قانون العرض والطلب وحالة السيارة الفنية والكماليات تتحكم في ارتفاع أو انخفاض سعرها.



ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بسعر لا يتجاوز 70 ألف جنيه.ومن خلال الصفحات التالية يمكنك التعرف على الـ5 سيارات المستعملة حسبما نشر موقع "مصراوي":



هيونداي إكسيل



تعتبر هيونداي إكسيل بموديلاتها المختلفة من السيارات التي لاقت رواجًا وانتشارًا كبيرين في السوق المصري خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.ويبلغ متوسط أسعار موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، من 55 إلى 70 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها الفنية والكماليات المزودة بها.

كرايسلر نيون



تعد السيارة أمريكية الصنع تتصدر قائمة السيارات الأمريكية الصنع التي صدرت في العصر الحديث ، خاصة وأنها تتفوق على بعض الصناعات الأمريكية الأخرى مثل ” فورد ” و ” شيفرولية ” في بعض الخصائص والمميزات.تمتلك كرايسلر نيون محرك قوي 2000 سي سي مع خاصية الحقن الإلكتروني للوقود ” إنجيكشن ” لتنظيم إستهلاك الوقود.

كما أنها تأتى بصالون رياضي ومقصورة قيادة بنفس مذاق السيارة الكوبيه وعدد من الكماليات أبرزها مكيف هواء، زجاج كهربائي.تتوافر السيارة الأمريكية، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، في سوق المستعمل بأسعار مناسبة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.



سكودا فيليشيا



تتوفر سكودا فيليشا هاتشباك التشيكية موديل 1994 في أسواق المستعمل بأسعار أقلها 33.000 جنيه وتصل إلى 40.000 جنيه.

فورد فييستا

تأتي السيارة فورد فييستا فى سوق المستعمل حتى طراز 2000 بمتوسط أسعار 50 ألف جنيه،وتتميز فييستا بعدد كبير من الكماليات مقابل السعر.

ولعل أبرزها سنتر لوك باور ستيرنج، زجاج كهربائي، تكييف، وأبرز ما يعيب السيارة هو صعوبة إعادة البيع، وعدم انتشار قطع غيارها.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

دايو ماتيز



تقدم السيارة الهاتشباك الصغيرة دايو ماتيز من شركة دايو الكورية، ومتاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 45 ألف جنيه.

وتتميز السيارة بتوفيرها في استهلاك الوقود حيث تستهلك السيارة 10 لترات لكل 160 كيلومترا، ولكن يعيبها صغر حجمها وضعف محركها الذي يصل إلى 850 سي سي.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.