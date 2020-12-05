شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للمبانى": خطة لاستغلال 1000 فدان أراضى زراعية بالمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أكد المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والإنشاءات ايجيكو، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على إنهاء كافة المشروعات، خاصة المتعلقة بمحطات مياه الشرب والمرافق، ولا سيما فى صعيد مصر فى إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك خطة لاستغلال 1000 فدان أراضى زراعية بالمرحلة المقبلة.

و‏أضاف أبو شبانة لـ"الخليج 365"، أن كل مشروعات محطات المياه والمرافق تسير وفقا لجدول المعد لها، وذلك وفقا تعليمات المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، موضحا أنه يتم متابعة العمل ميدانيا بصورة يومية فى كل تلك المشروعات من خلال رؤساء القطاعات ورؤساء الأفرع المختلفة للشركة.

وأوضح أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات تخدم ما لا يقل عن 30 مليون مواطن فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار دورها ومن خلال التنسيق مع مختلف جهات الإسناد بالدولة.

‏وفيما يتعلق بدمج شركة رمسيس الزراعية مؤخرا بشركة النصر للمبانى والإنشاءات، أوضح أحمد أبو شبانة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع استراتيجية زراعية واضحة لمساحة الألف فدان تقريبا التى أصبحت تابعة لنا من شركة رمسيس التى اندمجت معنا، وذلك بجانب إنهاء كافة الخلافات حول بعض الأراضى مع بعض الأجهزة، بحيث يتم استغلال الأراضى بالشكل الأمثل وذلك في إطار استغلال الأصول ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار أحمد أبو شبانة، إلى أن ملف تنفيذ المشروعات بجانب الحصول على مشروعات جديدة من أهم الملفات التى توليها الشركة اهتماما كبيرا، ولا سيما أنه المورد الرئيسي لإيرادات وأرباح الشركة.