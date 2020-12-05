شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مدينة الأثاث فى دمياط تشهد بتطور كبير للصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفرة الاقتصادية التى تقوم بها مصر تنعكس على أداء القطاعات الإنتاجية والصناعية منها تحديداً، إذ تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة بالسعى للتوسع فى إنشاء المدن الصناعية الجديدة، والتى تعتبر أحد أهم أدوات الصناعة لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى سبيل ذلك يتم إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في 12 محافظة، يقابلها جهد كبير لإتمام إنشاء المدن الصناعية الكبيرة على غرار الروبيكي ومدينة الأثاث والمدينة النسيجية في السادات بالمنوفية، وفيما يلى أهم المعلومات عن مدينة دمياط العملاقة.

تعد مدينة الأثاث أكبر وأول مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث فى مصر.

تتضمن المدينة ورشا للتدريب والصناعة ومرافق متكاملة، تخدم الإنتاج المحلى والتصدير.

بدأ تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث فى 2017 وتحديدا فى شهر مايو، والتى تقع على الطريق الساحلى الدولى وعلى مسافة لا تزيد على 22 كيلومترا عن ميناء دمياط و55 كيلو مترا من مطار الجميل، و15 كيلومترا من السكة الحديد، بما يعمل على تسهيل عملية النقل والتصدير، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

أنشئت مدينة الأثاث بتكلفة إنشاء وصلت إلى 3.625 مليارات جنيه.

مساحة المدينة 331 فدانا تعمل على النهوض بالصناعة وتطويرها

توفر فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة عمل.

توفر مدينة دمياط 500 مصنع كبير ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث لإعداد دراسات تسويقية لمصنعى الأثاث وفحص الأثاث المصدر قبل تصديره

تشتمل المدينة على 590 ألف متر مربع من أراضى المصانع و54 هنجرا، ونحو 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة وأراضٍ للمستثمرين تصل إلى 292 قطعة أرض بمساحة 139 فدانا.

تحتوى المدينة على أكاديمية تصميم وابتكار على مساحة تصل إلى 1.32 فدان ومركز مراقبة وجودة تصدير على مساحة 1.32 فدان، ومراكز لتقديم الخدمات الإدارية وحكومية تصل إلى 4.32 فدان ومراكز لخدمات اتصالات بمساحة تزيد على فدان ومجمعات للمطاعم.