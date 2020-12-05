شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاقتصادية يرصد تحسن غير مسبوق لأداء الشركات الكبير والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة، تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بصورة غير مسبوقة، حيث أفادت الشركات المشاركة فى الدراسة بمختلف أحجامها بتحسن ملحوظ فى أدائها خلال الربع محل الدراسة "يوليو-سبتمبر"، بالنسبة لكل من المبيعات المحلية والصادرات مقارنة بالربع "أبريل-يونيو" للعام 2019/2020، وانعكس ذلك فى تحسن مؤشرات الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وأضافت الدراسة الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مؤشرات الإنتاج سجلت تحسنا ملحوظا فى مستوى أداء كافة الشركات، وهو ما انعكس على مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية بالنسبة للشركات الكبيرة مقارنة بالربع السابق، وثبات نفس الأداء للمشروعات المتوسطة والصغيرة نظرا للإجراءات الجديدة لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا "المستجد" خلال الربع محل الدراسة.

ويرصد "بارومتر الأعمال" الفترة من الربع الأول من عام 2020 "يوليو- سبتمبر"، ويضم نتائج مسح لعينة تبلغ 120 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية، و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات.

ويمثل مؤشر "بارومتر الأعمال"، متوسطا بسيطا لمجموعة من المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهي، الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي، بالإضافة إلى مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.