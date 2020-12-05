شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح قرب مرتفعات قياسية بدعم بيانات وظائف تؤجج آمال التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أمس الجمعة، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة، بما يعادل 0.07 %، إلى 29989.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.2 نقطة، أو 0.12 %، إلى 3670.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 22.1 نقطة، أو 0.18 %، إلى 12399.322 نقطة.