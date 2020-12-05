وول ستريت تفتح قرب مرتفعات قياسية بدعم بيانات وظائف تؤجج آمال التحفيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أمس الجمعة، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة، بما يعادل 0.07 %، إلى 29989.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.2 نقطة، أو 0.12 %، إلى 3670.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 22.1 نقطة، أو 0.18 %، إلى 12399.322 نقطة.
ويعد وول ستريت أو شارع المال، أحد شوارع مانهاتن السفلى، في مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الحالي فإن وول ستريت تعدّ الواجهة الرئيسية للسوق الأمريكية ، حيث توجد فيه بورصة نيويورك والكثير من الشركات المالية الأمريكية الضخمة كجي بي مورجان ، وكذلك مقر (اميريكان ستوك ايكستشاينج) أو بورصة أمريكا ويقع الشارع في منطقة منهاتن السفلى ويتقاطع مع شارع بردواي ويتجه نحو (ايست ريفير) أو النهر الشرقي وهو من ضمن الحي المالي.
وسمي الشارع بهذا الاسم في القرن السابع عشر عندما كانت نيويورك مستوطنة هولندية، وعندما تعرضت لاحتلال البريطانيين بنى الهولنديين جدار ارتفاعه 12 قدم (4 متر) بواسطة الأفارقة العبيد لصد هجوم البريطانيين وبعد نجاح البريطانيين بالاستيلاء على نيويورك دمروا الجدار في 1699 وعرف المكان باسم وول ستريت.
وفي أواخر القرن الثامن عشر كانت هناك شجرة بوتنوود في شارع الوول ستريت، في 17 مايو 1792 ، وقعت اتفاقية بمثابة محاولة لتنظيم تداول الأوراق المالية في مدينة نيويورك التي سبقت تشكيل مجلس بورصة نيويورك للأوراق المالية والمسمى الآن بورصة نيويورك للأوراق المالية. تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل 24 من سماسرة البورصة خارج 68 وول ستريت.
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