شكرا لقرائتكم خبر عن جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الجمعة وحققت جميعها مكاسب أسبوعية كونها أغلقت عند مستويات تاريخية غير مسبوقة، وذلك في ظل التفاؤل بشأن لقاحات كورونا وحزمة التحفيز المالي الثانية.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 480 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7% إلى 63.1 مليار دولار، بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز قدره 64.7 مليار دولار.



وعقب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" على تقرير الوظائف الشهري واصفا إياه بالمخيب للآمال وأنه يؤكد الحاجة لحزمة تحفيز مالي ثانية.



وتتابع عن كثب تطورات أزمة فيروس كورونا مع الاستعداد لتوزيع ملايين من الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا".



وأكدت "موديرنا" على أن فاعلية لقاحها ربما تصل إلى 100% كما أن اللقاح يوفر مناعة طويلة الآجل.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4% أو ما يعادل 62 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عن 46.26 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ سعر اليوم عند 46.6 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.3% أو ما يعادل 63 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 49.25 دولار للبرميل، وحقق الخام العالمي مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 49.9 دولار وأقل سعر عند 48.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 248 نقطة) إلى 30218 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 30218 نقطة وأقل مستوى عند 29989 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 12464 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، وسجل أعلى مستوى عند 12464 نقطة وأقل مستوى عند 12376 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 3699 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3699 نقطة وأقل مستوى عند 3670 نقطة.