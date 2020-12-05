شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلة خسائر هذا الأسبوع في ظل التوقعات بحصاد قوي للقمح في أستراليا وكندا مما خفف القلق بشأن ضعف الإمدادات العالمية.



وعلاوة على ذلك، يتوقع محللون انتعاش الحصاد من موردين في دول مطلة على البحر الأسود خاصة روسيا – أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم – فضلا عن تحسن موسم المحاصيل في شتاء بالولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% إلى 5.75 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية خسائر أسبوعية بنسبة 4.7% هي الأكبر في خمسة أسابيع، وبلغت أعلى سعر في جلسة يوم الجمعة عند 5.85 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.75 دولار.