شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع محققةً أول مكاسب أسبوعية في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور تقرير الوظائف الشهري، وحقق المعدن النفيس أول مكاسبه الأسبوعية في شهر.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 480 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7% إلى 63.1 مليار دولار، بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز قدره 64.7 مليار دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 12 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.253 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 7.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.585 دولار وأقل سعر عند 24.065 دولار.