كل ما تريد معرفته عن مشروع نظم الخلايا الشمسية الفائز بجائزة معهد الطاقة البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المشروع المصرى "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" كأفضل المشروعات المقدمة عالميا ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 فى دورتها الحادية والعشرين، والتى ينظمها معهد الطاقة البريطانى، وفيما يلى أهم المعلومات عن المشروع المصرى الفائز. - المشروع ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من مرفق البيئة العالمى. - حصول مشروع Egypt-PV على الجائزة شهادة دولية لمصر بقدرتها على التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة. المشروع سيدعم توجه الحكومة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والذى يهدف إلى جعل مصر اكثر استدامة واعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. - تم اختيار المشروع المصري من بين أكثر من 120 مشروع مقدم من 29 دولة تضمنت أستراليا والولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ وماليزيا والهند وباكستان ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية. - المشروع المصري نموذجاً لأفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على اسطح المنشآت. -المشروع المصري يدل على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

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