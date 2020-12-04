شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 36 ثانية - 12:18 صباحًا, 5 ديسمبر 2020 م سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 0.25 % إلى 1.3484 دولار، ونبسة 0.24 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1100 يورو.

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