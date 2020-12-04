شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعيد بناء حركة النقل الجوي في زمن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عصف فيروس «كوفيد-19» بقطاع الطيران الدولي، وتقطعت أوصال العالم، بعدما فرضت القيود للحد من انتشار الفيروس الذي ضرب عمق الاقتصاد العالمي، وعلق ملايين الرحلات وكبد شركات الطيران خسائر بمليارات الدولار تقدر ب 118.5 مليار دولار في 2020 وحده.

خلال أزمة «كوفيد-19» والتي أطلق عليها الاتحاد الدولي للنقل الجوي«إياتا» أسوأ سنة مالية لشركات الطيران، تحركت دبي سريعاً لضمان إبقاء الروابط الجوية بينها وبين العالم متصلة، حيث بدأت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» وشركات طيران أجنبية، بتشغيل رحلاتها بشكل تدريجي بدءاً من رحلات إجلاء رعايا الدول في الإمارات، وعودة المواطنين والمقيمين إلى دولة الإمارات، حتى أعادت تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة.

وطبقت دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان منع تفشي الوباء، حتى أنها استبقت قطاع الطيران الدولي في تطبيقها، وحصلت على إشادة من قبل جهات دولية في حرفية تعاملها مع الفيروس في عملياتها في المطار لحماية المسافرين والعملاء والموظفين.

ارتفاع الحركة

وبحسب بيانات رسمية، شهدت دبي، أكبر مراكز النقل الجوي الدولي لأكثر من 5 أعوام متتالية، نمواً متزايداً في حركة الطيران من شهر إبريل حتى أكتوبر الماضي وذلك من فترة تعليق رحلات الركاب المجدولة، حتى استئناف النقل الجوي للركاب.

وارتفعت حركة الطيران في مطار دبي وآل مكتوم الدوليين، من 5258 رحلة طيران خلال إبريل 2020، لتصل إلى 7286 رحلة في مايو، ثم 9461 رحلة في يونيو، وذلك بدعم من رحلات الإجلاء وبعض رحلات المسافرين التي شغلتها طيران الإمارات.

كما قفزت حركة الطيران في دبي لتصل إلى 11304 رحلات خلال شهر يوليو، بعدما بدأت دبي في استقبال الزوار والسياح القادمين اعتباراً من 7 يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وكذلك جميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء «كوفيد-19»سواء في الداخل أو الخارج.

كما واصلت الحركة الجوية الارتفاع لتصل إلى 13425 حركة في أغسطس، ثم ارتفعت إلى 15698 حركة في سبتمبر، وقفز عدد الرحلات إلى 17878 حركة في أكتوبر.

وشهد مطار دبي الدولي خلال الفترة من شهر إبريل حتى أكتوبر نحو 68561 حركة طيران، فيما شهد مطار آل مكتوم الدولي نحو 11749 حركة خلال الفترة ذاتها.

وارتفع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2020 بنسبة 29% ليصل إلى 1.46 مليون مسافر، مقارنة مع 1.13 مليون مسافر خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

نمو في عدد المسافرين

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني نمواً قوياً في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 177% خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر.

وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي الدولي سجل نحو 529 ألف مسافر في يوليو، ليرتفع إلى 930 ألف مسافر في أغسطس، ثم قفز متخطياً حاجز المليون في سبتمبر إلى 1.13 مليون مسافر، وواصل استقبال المزيد من المسافرين مع العودة التدريجية للقطاع ليصل إلى 1.46 مليون مسافر في أكتوبر.

وبلغ عدد المسافرين في دبي خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر نحو 22.5 مليون مسافر، ويأتي هذا التراجع بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على السفر.

65 شركة

استعاد مطار دبي الدولي جزءاً من عملياته في ظل التعافي التدريجي لحركة الطيران، حيث وصل عدد شركات الطيران والشحن الجوي، التي استأنفت عملياتها في المطار إلى أكثر من 65 شركة حتى الشهر الجاري.

ووصل عدد شركات الطيران التي تشغل رحلات مجدولة في المطار نحو 49 شركة، بالإضافة إلى 16 شركة شحن جوي.

104 وجهات لطيران الإمارات

علقت طيران الإمارات في 25 مارس (آذار) رحلات الركاب مؤقتاً، بناءً على توجيهات الجهات المختصة، وتعاونت مع العديد من الحكومات والسفارات لتشغيل رحلات إجلاء لرعايا مختلف الدول، إلى أن أعيد فتح مطار دبي الدولي أمام حركة الترانزيت ثم رحلات الركاب المنتظمة لاحقاً. كما عملت طيران الإمارات بالتنسيق التام مع السلطات الصحية في الدولة لتنفيذ تدابير احترازية شاملة للصحة والسلامة على الأرض وفي الأجواء لحماية عملائها وموظفيها والمجتمعات التي تخدمها.

وأعادت الناقلة بناء شبكتها بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد تعليق رحلات الركاب من وإلى دولة الإمارات. واستأنفت الناقلة خدمات الركاب المنتظمة من 21 مايو/ أيار 2020، كما وصلت في الوقت الحالي إلى نحو 104 وجهات في العالم. وأطلقت «طيران الإمارات» مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر. ومن شأن هذه المبادرة، الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر، بالترافق مع تغطية «كوفيد 19» الحالية، إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولي.

وتوفر «طيران الإمارات» هذه التغطية من دون أي تكلفة إضافية لعملائها، وهي مصممة لمنح جميع ركاب «طيران الإمارات» راحة بال تامة مع عدم الخشية من أي مخاطر أو متاعب غير متوقعة. ويسري التأمين الجديد تلقائياً على جميع تذاكر طيران الإمارات التي تُشترى اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، ويغطي أيضاً المسافرين على رحلات طيران الإمارات التي تشغلها ناقلات أخرى بموجب اتفاقيات الرمز المشترك إذا كان رقم التذكرة يبدأ ب176.

وباشرت طيران الإمارات إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية، وبدأت باستقبال العملاء في صالتها بمطار القاهرة الدولي. وأدخلت طيران الإمارات تعديلات على الصالات، مع اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها، وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة. وسوف يستبدل البوفيه بخدمة الطلب حسب الاختيار، مع تفعيل قوائم رقمية. كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء، بالإضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام.

50 وجهة لفلاي دبي

أعلنت «فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها في شهر يوليو/تموز الجاري، إلى نحو 24 وجهة في المنطقة والعالم، تزامناً مع عودة السياح الدوليين إلى الإمارة من 7 يوليو.

وتواصل فلاي دبي توسيع شبكة وجهاتها وتزويد الركاب بفرص أكبر للسفر من خلال إضافة رحلات جديدة وتعديل أوقات الرحلات الأمر الذي يمكّنها من تحسين التواصل عبر شبكتها. وتعمل الناقلة على تعزيز عملياتها بشكل مطرد منذ شهر يوليو، وهي تخدم الآن 50 وجهة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا ووسط آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

بروتوكولات

بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: تتبع دبي بروتوكولات صارمة للطيران تتوافق بنسبة 100% مع فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران المدني واللوائح الاتحادية للهيئة العامة للطيران المدني جنباً إلى جنب مع المتطلبات الصحية على مستوى الإمارة، كما أن دبي لا تطبق سياسة الحجر الصحي على الركاب القادمين، إنما متطلب فحص PCR. وتؤكد هذه الإجراءات قدرة المدينة على التكيف مع جميع التحديات الكبرى التي يخلفها «كوفيد19»، حيث أخذت الحركة الجوية في الارتفاع التدريجي، حيث أشاد مسؤول في «إياتا» بالجهود التي بذلتها دبي لدعم قطاع النقل الجوي، موضحاً أن هذه الإجراءات تدعم عودة القطاع. واتخذت دبي مجموعة من الإجراءات لدعم قطاع الطيران شملت فتح الأجواء وتطبيق أعلى مستويات التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين، وأزالت العوائق التي تحد من تعافي القطاع مثل الحجر الصحي، وهو ما دفعه لتسجيل زيادة في الحركة الجوية.

إجراءات احترازية

وكانت مطارات دبي قد وضعت إجراءات متعددة لضمان بيئة آمنة للمسافرين والموظفين. وتشمل هذه التدابير وضع زجاج وقائي عند منافذ إنهاء إجراءات السفر والجوازات وتطبيق الفحص الحراري عن بعد، وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم في غالبية مرافق المطار الخدماتية وتوفير معقمات الأيدي وإتاحتها بسهولة أمام المسافرين وإجراء اختبار فحص «كوفيد 19»حسب توجيهات السلطات المعنية وغيرها من الخطوات التي لاقت استحسان المسافرين.

تحسن ملموس

أوضحت مطارات دبي في وقت سابق، أن حركة المطار تشهد تحسناً ملموساً باتجاه عودة الانتعاش التدريجي منذ إلغاء فترة الإغلاق في يونيو الفائت وفتح المجال أمام السياح في 7 يوليو، وتشهد معدلات نمو جيدة شهراً بعد شهر، وتخدم الآن أبرز المدن في أكثر من 80 دولة حول العالم. وقالت مطارات دبي: نشعر بالتفاؤل وعلامات العودة التدريجية للانتعاش بحركة السفر الدولية تلوح في الأفق. ونحن بانتظار تلك اللحظة، نقوم باستثمار كل خبراتنا وطاقاتنا ومواردنا والدروس المستفادة التي تعلمناها من الأزمة، للعودة لاستقبال ملايين المسافرين والزوار وتوفير تجربة سفر أمنة وسلسة لهم كما كنا دائما.

ختم السفر الآمن

وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم السفر الآمن SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي( WTTC) الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتواصل تطبيق كافة التدابير الوقائية في مختلف منافذ السفر في دبي من خلال التطبيق الدقيق لبروتوكولات الوقاية المُوصى بها من قِبَل الجهات الرسمية المحلية والدولية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان للمسافرين وأطقم الطيران وجميع العاملين في مطارات دبي، وكذلك مطارات العالم، فضلاً عن أثر تلك الإجراءات في دعم الاصطفاف العالمي في مواجهة فيروس«كوفيد-19» بهدف محاصرته والحد من فرص انتشاره عبر الحدود.

