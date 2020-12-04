شكرا لقرائتكم خبر عن 619 مليار درهم أصول البنوك الإسلامية خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نمت الأصول الإجمالية للبنوك الإسلامية بنحو 8.1% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 619.1 مليار درهم، مع نموها على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 1.9%.

وفي الوقت نفسه، نمت الأصول الإجمالية للبنوك التقليدية بنحو 4.9% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وسجلت نمواً شهرياً في سبتمبر الماضي بمعدل 0.7%، لتصل إلى 2.63 تريليون درهم مع نهاية الفترة.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الائتمان من البنوك الإسلامية نما في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 7.7% إلى 394.4 مليار درهم (على الرغم من تراجعه على أساس شهري بنحو 0.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي) وفي المقابل لم يتجاوز نمو الائتمان الإجمالي من البنوك التقليدية 1.3% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع نموه 0.3% في شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى 1.41 تريليون درهم.

ونما الائتمان الحكومي من البنوك الإسلامية بنحو 96.6% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 34.8 مليار درهم، في الوقت الذي تراجع فيه الائتمان الحكومي من البنوك التقليدية بنحو 7.9% إلى 220.7 مليار درهم. ونما الائتمان للقطاع العام (الشركات شبه الحكومية) بنحو 43.2% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 45.1 مليار درهم، وفي الوقت نفسه سجلت البنوك التقليدية نمواً بنحو 12.2% في ائتمان الشركات شبه الحكومية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 172.6 مليار درهم.

وتراجع الإقراض للقطاع الخاص في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 0.9% إلى 283 مليار درهم. وتراجع ائتمان القطاع الخاص من البنوك التقليدية خلال الفترة نفسها بنحو 1.2% إلى 838.8 مليار درهم. وتراجع ائتمان الخاص على أساس شهري في سبتمبر الماضي بنحو 0.4% من البنوك الإسلامية و0.8% من البنوك التقليدية.

وتراجع ائتمان قطاعات الأعمال والقطاع الصناعي بنحو 2.4% من البنوك الإسلامية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 151.8 مليار درهم. كما تراجع كذلك من البنوك التقليدية بنحو 0.5% خلال الفترة نفسها إلى 643.3 مليار درهم. وعلى مستوى القروض الشخصية أظهرت بيانات المركزي أنها نمت من البنوك الإسلامية بنحو 1% إلى 131.2 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ لكنها تراجعت بنحو 3.5% من البنوك التقليدية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 195.5 مليار درهم.

وارتفعت الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية بنحو 3.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 415.1 مليار درهم. وكذلك نمت بنحو 1.6% في البنوك التقليدية إلى 1.49 تريليون درهم.

ونمت استثمارات البنوك الإسلامية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% إلى 82.7 مليار درهم. ونمت استثمارات البنوك التقليدية الإجمالية بنحو 10.9% خلال الفترة نفسها إلى 358.1 مليار درهم.