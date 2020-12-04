شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار عدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقاً للمستجدات

كانت الوزيرة قالت فى بيان لها، إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف أحكام الرقابة على المنتجات المستوردة خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.