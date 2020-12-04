شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع أعلى 49 دولارا بعد اتفاق "أوبك+" بشكله الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب موافقة "أوبك" وحلفائها على زيادة الإنتاج تدريجياً لمواجهة تداعيات كورونا على الطلب.



وكانت مجموعة "أوبك +"قد وافقت أمس على زيادة الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني القادم.



وبناء على ذلك، سيتم خفض الإنتاج من جانب "أوبك" وحلفائها بنحو 7.2 مليون برميل يومياً بداية من الشهر المقبل، وسيتم مراجعة مستويات الإنتاج وآثار هذا الاتفاق بشكله الجديد بشكل شهري.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



هذا، وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بخمسة حفارات إلى 246 حفارا هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 46.08 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.6 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.8% إلى 49.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49.9 دولار وأقل سعر عند 48.8 دولار.