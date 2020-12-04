شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ستاربكس" يقفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ستاربكس" خلال تداولات اليوم الجمعة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق في التعاملات الصباحية ليتجه نحو إغلاق تاريخي للجلسة الثانية على التوالي.



يأتي ذلك بعد رفع محللي شركة "ويدبوش" توصيتهم بشأن السعر المستهدف للسعر بنسبة 15% قبيل حدث هام للمستثمرين بالشركة سيعقد الأسبوع المقبل بشكل افتراضي.



وارتفع سعر السهم بنسبة 4% على مدار الأربع جلسات المنتهية اليوم الجمعة في حين قفز بنسبة 18.2% على مدار الثلاثة أشهر الماضي مقارنة بمكاسب مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً التي بلغت 7.7%.



وأشار محللون إلى أنهم يوصون أيضا بالحياد تجاه سهم شركة المقاهي الأمريكية، وهي نفس التوصية التي تم تبنيها من جانبهم على مدار الثلاث سنوات الماضية.



وتجدر الإشارة إلى أن "ستاربكس" أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها ستقدم مشروب قهوة مجاني لكل عامل في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة على مدار شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ستاربكس" بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 102.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 102.5 دولار وأقل سعر عند 101.07 دولار.