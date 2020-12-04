شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "موديرنا" تعلن توفير لقاحها مناعة طويلة الأجل ضد كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية أن لقاحها الواعد يوفر مناعة طويلة الأجل في الوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت الشركة أنها تنتظر موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إتاحة الاستخدام الطاريء لهذا اللقاح وبدء توزيعه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.



وأوضحت "موديرنا" أن توفير اللقاح مناعة طويلة الأجل أمر مثبت بدراسات المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.



وأشار المعهد الوطني في بيان بأن مراجعة لقاح "موديرنا" أسفرت عن أنه يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأولى وشهرين إضافيين بعد الجرعة الثانية.



وشددت "موديرنا" بأن اللقاح يمكنه توفير مناعة دائمة مع عدم الإصابة بأعراض خطيرة بعد شهرين من تناول جرعته مشيرة إلى أنها ستوزع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "موديرنا" اليوم بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 151.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 157.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 148.5 دولار.