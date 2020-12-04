شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» درة تاج المعارض والفعاليات العالمية تاريخياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يستعد إكسبو 2020 لأخذ موقعه كدرة تاج هذه الفعالية العالمية؛ حيث يجمع العالم معاً بروح الأمل والتعاون، بهدف صنع مستقبل أفضل خلال السنوات القادمة.

ولدى إكسبو 2020 دبي أكثر من أي وقت مضى، قناعة راسخة بأن الإنسانية بحاجة إلى العمل المشترك واستقاء الإلهام من أبرز نماذج العمل والإبداع والتعاون من جميع أنحاء العالم.

ويتطلع الحدث العالمي إلى الترحيب بعالم أكثر مرونة وتضامناً بعد تجاوز جائحة «كوفيد- 19» باستضافة العالم لوضع عشرات الحلول للتحديات التي فرضتها الجائحة.

ويشكل إكسبو 2020 دبي، فرصة لجمع المجتمع العالمي بروح مفعمة بالأمل والتفاؤل، للمساهمة في رسم مستقبل أفضل في عصر ما بعد «كوفيد- 19»، عبر إلهام حلول جديدة وعصرية لتحديات العالم الأكثر إلحاحاً.

ويعد إكسبو 2020 دبي، وهو أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث يُقام في العالم العربي، سيُلهم الناس عبر استضافة أنبغ العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً من أنحاء العالم.

ويستند الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، إلى الاقتناع الراسخ بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما إلا بالاستثمار في قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق جديدة وفريدة.

تجربة فريدة

وسيكون إكسبو 2020 دبي، تجربة فريدة من نوعها واحتفالاً لمدة ستة أشهر بالروح الإنسانية التي ستُلهِم الجميع للتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. وسيشكل فرصة لإنشاء الروابط وتجديدها، وللاستمتاع بروعة برنامج الفعاليات المميز، ولممارسة الأعمال أيضاً.

وسيرحب إكسبو 2020 بالفنانين والأكاديميين ونجوم موسيقى البوب ورواد الفكر ومَهرة الطهاة وخبراء الشركات والتقنيات وقادة الغد.

أكثر من 60 فعالية حية يومياً على مدى 182 يوماً ونحو 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، وأكثر من 50 مطبخاً عالمياً، إلى جانب تقنيات الطهي المستقبلية، والأطباق المحلية المفضلة، وجولات الطبخ الشهي.

وستسهم الدول المشاركة في برنامج الفعاليات الحافل والمتنوع والمتغير باستمرار– بدءاً من الموسيقى والرقصات الشعبية والفنون، ووصولاً إلى الجلسات الشعرية الملهمة والمحادثات الثاقبة.

محطة مهمة في تاريخ الدولة

ويتزامن إكسبو 2020 دبي مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، وهو ما يمثل محطة مهمة في تاريخ الدولة. على مدار تاريخها، تمكنت دولة الإمارات من إبهار العالم بنموها السريع وإنجازاتها المدهشة. ويهدف إكسبو 2020 دبي إلى إلهام الناس لتبني روح الابتكار هذه على مدى 50 سنة أخرى على الأقل.

وسيسهم إكسبو 2020 دبي في تحقيق خطة «مئوية الإمارات 2071»، عبر دعم نمو قطاع السياحة وتحفيز تطوير المشروعات المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز المكانة العالمية للدولة كوجهة مثالية لتأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها.

وسيسهم إكسبو 2020 دبي، عن طريق أنشطتنا التفاعلية الموجهة للشركات والشباب عبر منصته، في تحفيز النمو الاقتصادي والثقافي والعلمي، وكذلك إطلاق العنان لإمكانات الشريحة السكانية الأصغر سناً والأسرع نمواً في العالم.

ويلتزم إكسبو 2020 دبي بترك إرث مستدام وراسخ يستمر سنوات طوال، وسيرسي معياراً جديداً لاستضافة معارض إكسبو الدولية مستقبلاً.

تسليم الموقع

اكتملت جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لإكسبو مع نهاية عام 2019 وخلال 2020، تركّز العمل على تنسيق المناظر الطبيعية في الموقع تجهيز المباني المملوكة للحدث الدولي واكتملت أعمال إنشاء مناطق الموضوعات الثلاثة في مايو 2019.

أزيح الستار عن بوابات دخول إكسبو، المصنوعة من الألياف الكربونية لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، في فبراير 2020.

وأنجز في موقع الحدث أكثر من 210 ملايين ساعة عمل وتعمل البلدان المشاركة على بناء/استكمال أجنحتها.

وتضطلع الشركات العاملة في دولة الإمارات بدور رئيسي في أعمال البناء، ومنها شركة الفطيم كاريليون، وخانصاحب، وبيسيكس، وأرابتك، وتريستار الهندسية، والنابودة للإنشاءات.

المساحات الكبيرة

وسيُقام إكسبو 2020 دبي في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي. ويتميز موقع إكسبو بسهولة الوصول إليه مباشرة من مطار دبي الدولي، ومطار أبوظبي الدولي، ومرسى السفن السياحية بدبي، ومحطة أبوظبي للسفن السياحية.

ويشغل موقع إكسبو 2020 دبي مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومتر مربع وستشغل المنطقة المسوّرة المخصصة للعرض نحو كيلومترَين مربعَين من الموقع، بما في ذلك أكثر من 190 جناحاً منفصلاً للدول، سيعرض كل منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة والمعروضات التي ترغب تلك الدول في تقديمها.

أما ال 2.4 كيلومتر مربع المتبقية، فستضم مرافق ومباني دعم تشمل قرية إكسبو 2020 المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، إضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومنافذ تجزئة ومتنزه عام. وتشكل أجنحة الموضوعات الثلاثة لإكسبو 2020 دبي ركيزة أساسية في تصميم مخططه الرئيسي، وهي تمثل الموضوعات الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة. وسيضم كل جناح مساحات لعروض الأداء، ومعارض للابتكار، وأعمالاً فنية، ومتنزهات وحدائق خارجية.

وتصل بين مناطق الموضوعات ال3 ساحة الوصل، المعلم الرئيسي في قلب موقع إكسبو 2020. وستستضيف ساحة الوصل عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة في فترة انعقاد الحدث الدولي وبعد ختامه. وستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عملاقة توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها من الداخل والخارج. وتم في سبتمبر 2019، تركيب تاج قبة ساحة الوصل البالغ وزنه 550 طناً في موقع إكسبو 2020 دبي ضمن عمل هندسي دقيق تطلب مشاركة مئات المهندسين والفنيين.

جناح الفرص

وسيشجع جناح الفرص الزوار على التفكير والعيش بطريقة مختلفة وعلى تقديم إسهام هادف في أهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة مؤلفة من 17 هدفاً ترمي إلى ضمان حياة كريمة للجميع. وسيشكل الجناح مصدر إلهام للتفاؤل المتجدد بأن الجميع يمكنه إحداث فرق، وسيثبِت كيف يقودنا التعاون والعمل المشترك إلى التغيير المستدام والإيجابي.

جناح التنقل

سيستكشف جناح التنقل حركة الناس والبضائع والأفكار والبيانات، وكيف قاد التنقل التطور الإنساني من أولى خطواتنا خارج إفريقيا إلى الابتكارات المتقدمة التي تَوصلنا إليها في عصرنا الحالي التي تضمن حفاظنا على مرونتنا في أوقات الشدة الطارئة.

جناح الاستدامة

وفي إبريل 2019، كُشف النقاب عن تجربة الزوار في جناح الاستدامة. وستحكي هذه الرحلة قصة علاقة الإنسان بالطبيعة، وقد أعدت بهدف تمكين الزوار من فهم أثرهم في البيئة ودفعهم ليكونوا عوامل تغيير إيجابي. وستشمل المنطقة المسوّرة طائفة واسعة من خيارات المطاعم ومتاجر التجزئة، إلى جانب مرافق مزودة بأحدث التجهيزات للمؤتمرات والاجتماعات، ومناطق ترفيهية ستكون متاحة للاستئجار الخاص.

إكسبو لايف

يأتي إكسبو لايف هو برنامج الابتكار والشراكة الدولي، الذي يهدف إلى دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الملحة، بما يساعد على تحسين حياة الناس أو حماية الكوكب، «ويدعم برنامج مِنح الابتكار المؤثر» من إكسبو لايف بالفعل 140 مشروعاً من 76 دولة، وهو ما يؤكد أن «الابتكار من الجميع وإلى الجميع».

5 دورات مكتملة إلى الآن

وحصل 140 مشروعاً من 76 دولة على مِنح وضمنت تمويلاً وتوجيهاً وانتشاراً ويحصل المبتكرون العالميون على مِنح، تصل قيمة الواحدة منها إلى 367000 درهم.

وتلقى البرنامج أكثر من 11000 طلب مشاركة من 184 بلداً أما «برنامج الابتكار للجامعات» من إكسبو لايف فقدم بالفعل مِنحاً ل 46 فريقاً طلابياً، تصل قيمة كل منحة إلى 50000 درهم، إضافة إلى حصول الفرق الطلابية على الانتشار والدعم للمساعدة على تطوير حلولهم المبتكرة للمشكلات الملحة في دولة الإمارات والمنطقة.

واستُلهم إكسبو لايف من الوعد الذي قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قدمت دولة الإمارات ملف استضافة إكسبو الدولي؛ حيث تعهد بأن يكون إكسبو 2020 دبي شاملاً، ويستضيف ابتكارات وأفكاراً من مختلف أصقاع الأرض، وليس من مراكز الابتكار التقليدية فحسب. خصص سموّه صندوقاً لذلك، وكلّفنا بإيجاد المبتكرين وتمويلهم وإحضارهم إلى إكسبو، ليجعل من إكسبو 2020 حدثاً للجميع.

أفضل الممارسات العالمية

وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، يسلط برنامج أفضل الممارسات العالمية، الضوء على مشروعات توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية، ويهدف إلى توسيع نطاقها؛ بحيث تشمل أماكن أخرى.

وستوجه الدعوة إلى المشروعات المختارة ضمن البرنامج والبالغ عددها إجمالاً 45 مشروعاً من جميع أنحاء العالم للعرض في معرض مخصص لها في إكسبو 2020 دبي.

ويأتي البرنامج بتكليف من المكتب الدولي للمعارض عام 2010 بإنشاء جميع مضيفي معارض إكسبو الدولية، منصة تسلط الضوء على حلول ملموسة يمكن تقليدها وتعديلها وتوسيع نطاقها لإحداث أثر عالمي أكبر.



جناح خاص لكل دولة لأول مرة



يوفر إكسبو 2020 دبي لكافة الدول المشاركة فيه، منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص. وسيبتعد إكسبو 2020 دبي عن التجمعات الجغرافية التقليدية، ويجمع البلدان التي تواجه تحديات مماثلة في إطار موضوعاته الفرعية الثلاثة، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

وكشفت عشرات الدول النقاب عن تصاميم أجنحتها، والموضوعات التي ستتطرق إليها، وتجربة الزوار التي ستقدمها. وتتسم جميع الأجنحة بالابتكار والتثقيف والإلهام.