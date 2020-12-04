شكرا لقرائتكم خبر عن إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها فى معرض مصر للعقار والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار بقاعة 3 - جناح "A1” الذى يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، حيث تقدم عروض وانظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

OIA COMPOUND

الذي يتميز بموقع استراتيجي على 4 محاور رئيسية بحي R7 وتصل نسبة الإنشاءات فى المشروع إلى 80%.

OIA TOWERS

وهو احدث مشاريعها فى العاصمة الإدارية الجديدة أبراج من 30 دور

بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومى والمالى.

تتنوع الوحدات داخل المشروع من : إدارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.

المشروع تصميم

"YBA"شركة وهى من أكبر الشركات المُصممة للأبراج فى الشرق الأوسط.

تنفيذ شركة "SIAC "

وهى من أكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.

والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة "SJS" TIVOLI DOME

المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم فى العالم.

زوروا جناح ايدچ القابضة وتعرفوا على أحدث العروض وانظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض.