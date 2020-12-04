تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم الجمعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 4-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 222.21 ريال سعودى.

استقرت أسعار الذهب العالمى اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1844.10 دولار. وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الأسبوع الجارى.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية" مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا.