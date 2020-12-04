شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 4-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 222.21 ريال سعودى.
استقرت أسعار الذهب العالمى اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1844.10 دولار. وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الأسبوع الجارى.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية" مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا.
سعر الذهب عيار 24بنحو 222.21 ريال بما يعادل 59.23$سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.70 ريال بما يعادل 54.30$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 194.44 ريال بما يعادل 51.83$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.66 ريال بما يعادل 44.43$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.63 ريال بما يعادل 34.55$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 111.11 ريال بما يعادل 29.62$ سعر أوقية الذهببنحو 6,911 ريال بما يعادل 1,842$ سعر جنيه الذهب
بنحو 1,556 ريال بما يعادل 414.65$سعر كيلو الذهببنحو 222,215 ريال بما يعادل 59,235$
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.