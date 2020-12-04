شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 4-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.56 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.06 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.92 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.79 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.71 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سودانى.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 34.59 دينار جزائرى.





دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.