شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 4-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر، بعد ارتفاع أمس بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 803 جنيهات للجرام، عقب تسجيل سعر أوقية الذهب عالمياً 1837 دولارا حتى صياغة هذه السطور. أسعار الذهب اليوم في مصرعيار 18 سجل 688 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم في مصرعيار 18 سجل 688 جنيها للجرام عيار 21 سجل 803 جنيها للجرام عيار 24 سجل 917.71 جنيه سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 4-12-2020، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليسقر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.87 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.83 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى:48.62 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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