شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي يضيف وظائف أفضل من التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 13:30 بتوقيت مؤشر التغيير فى التوظيف موضحا إضافة 62.1 ألف وظيفة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،أفضل من توقعات الخبراء إضافة 22.0 ألف وظيفة ، أقل من القراءة السابقة إضافة 83.6 ألف وظيفة ، هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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