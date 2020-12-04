شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد اتفاق تحالف أوبك بلس رسميا على زيادة تدريجية فى الإنتاج بداية من كانون الثاني/يناير المقبل ،والتخلي عن القرار السابق الذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى مستوي 46.66$ الأعلى منذ 5 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 45.62$، وسجل أدنى مستوي عند 45.62$ ،و صعد خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 49.84$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 48.71$ ، وسجل أدنى مستوي عند 48.71$.

عند تسوية الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،عقب انتهاء فعاليات اجتماع أوبك بلس.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار النفط العالمية حتى الآن ارتفاعا بمتوسط 2% ، على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي.

وافقت الدول الأعضاء فى تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل ، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.

وعلى حسب اتفاق "نيسان/أبريل" لخفض المعروض العالمي، ينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية التي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

ويعني القرار الجديد التخلي عن الزيادة المقررة بنحو 2 مليون برميل، على أن تكون إجمالي التخفيضات الجديدة بنحو 7.2 مليون برميل يوميا، يتم مراجعتها شهريا على حسب تطورات السوق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بنحو 1.7 مليون برميل.

دعم المكاسب أيضا خلال الفترة الأخيرة ، الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تحسن مستويات الطلب على النفط فى أسيا ولا سيما فى الصين واليابان ، بالتزامن مع الامتثال القياسي لتحالف أوبك بلس فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.