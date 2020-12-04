الاقتصاد

قائمة بأسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 4-12-2020، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، والتي جاءت كالتالي: 

 

اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو 

البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو 

السجق 110-140 جنيها للكيلو 

الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو 

البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو 

اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو 

الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو 

اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو 

اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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