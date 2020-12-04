الاقتصاد

الريال السعودى يستقر اليوم الجمعة مسجلا 4.07 جنيه في البنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

 

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

 

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع .

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09  جنيه للشراء

 

4.19  جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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