شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة تؤكد على زيادة فرص التصدير بعد ضعف الطلب المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صناعة الدواجن فى مصر تتحول من مرحلة سد العجز واحتياجات الاستهلاك المحلى خلال الفترة الماضية، إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض يحتاج إلى فرص تصديرية للإنتاج المحلى، حيث ارتفع الناتج المحلي من الدواجن ليصل إلى 14 مليار دجاجة سنويا.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الإنتاج المحلى من الدواجن شهد ارتفاعا خلال الاعوام الماضية بفضل تضافر الجهود بين الدولة والمنتجين وهو ما اسفر عن إعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفرص التصديرية أصبحت متاحة أمام جميع المنتجين في مصر ولكن الفرص التصديرية تحتاج إلى بذا جهد مشترك بين المنتج و مكاتب التمثيل التجاري في الخارج وخاصة في الدول المحيطة بالتحديد دول الخليج العربي نظرا للعامل الأكثر تميزا للإنتاج المصرى إضافة إلى جودة المنتج المحلى مقارنة بالمنافسين، وخاصة بعد إعلان أن المزارع المصرية خالية من انفلونزا الطيور.

وأشار السيد إلى أن أسواق مثل الكويت َالامارات والسعودية يتم تصدير البيض بجميع أنواعه إضافة إلى كتاكيت التسمين، موضحا أنه يجب على المنتجين بذل كثير من الجهد من أجل البحث عن فرص تصديرية لتعويض تراجع الطلب في السوق المحلى بسبب أزمة كورونا.

يذكر أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أعلنت تنفيذ خطتها الموسمية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور كإجراء احترازى، من خلال حزمة إجراءات وقائية، بالتنسيق مع 28 مديرية بيطرية، ونشر فرق ولجان تقصى لسحب عينات من الطيور التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي، وإرسالها الى معمل بحوث صحة الحيوان، مؤكدة أن الوضع آمن وتحت السيطرة .

وتعمل فرق التقصى المشكلة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة على تكثيف إجراءاتها الاحترازية والاحتياطية من خلال لجان تقصى بمزارع الدواجن والتربية المنزلية وأسواق بيع الدواجن لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، خاصة أن المرض ينشط فى الشتاء، ولجان مشكلة بالمزارع أو المناطق الكثيفة بمزارع الدواجن، فضلا عن سحب عينات من طيور التربية المنزلية والمزارع والأسواق.