شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تفوز بشهادة أفضل شركة مقاولات فى أوغندا للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم إدوارد سيكاندى نائب رئيس دولة أوغندا، شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، لشركة المقاولون العرب، وتسلمها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث فازت الشركة بشهادة أفضل شركة ‏مقاولات دولية، ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2020، للعام الثالث على ‏التوالى، لإسهاماتها فى تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040، وحضر حفل التكريم السفيرأشرف سويلم، سفير مصر بأوغندا، و المهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، و المحاسب عماد عبيد، المشرف المالى لقطاع أفريقيا.

يأتى هذا التكريم نتاجاً للتعاون المشترك، والعلاقات الوثيقة بين مصر وأوغندا، والتي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تدعيمها دائماً، ويعكس حرص الدولة المصرية الشديد على تصدير صناعة المقاولات، والمساهمة الجادة فى المشروعات التنموية المختلفة بالدول الشقيقة.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى منذ يومين، بفوز شركة المقاولون بهذه الجائزة مؤكداً أنها تعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تحقيق نجاحات في الداخل والخارج.

فيما أكد المهندس خالد عباس، فخره بما تنجزه الشركة، التى تعد ذراع الدولة المصرية فى التشييد والبناء، مؤكدا أن شركة المقاولون العرب شاركت فى فترات سابقة، وتشارك حاليا، فى تنفيذ أهم المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التى تعود بالفائدة على عموم المصريين.

وأعرب المهندس سيد فاروق، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة، التي تأتى كتتويج لتواجد الشركة في السوق الأوغندية الواعدة، وجهودها في تحقيق التنمية هناك، مؤكداً أن الشركة حققت مصداقية عالية، بحرصها الدائم على اتباع أعلى معايير الجودة ‏العالمية فى تنفيذ مشروعاتها.

كما توجه بالشكر للحكومة الأوغندية على التعاون المستمر فى تنفيذ المشروعات المختلفة، كما توجه بالشكر كذلك للعاملين فى الشركة بأوغندا، وكذا العاملين بالشركة بوجه عام، الذين يرفعون اسم شركتهم وبلدهم فى كل محفل، بأدائهم المتميز.

وعلى هامش الزيارة لأوغندا التقى المهندس خالد عباس نائب، وزير الاسكان، بوزير الأشغال والنقل الأوغندى، الذى أشاد خلال اللقاء بالعلاقات بين البلدين كما أثنى على أداء شركة المقاولون العرب فى أوغندا من حيث جودة الأعمال والالتزام بتسليم المشروعات فى المواعيد المحددة، كما استقبل وزير المالية الأوغندى المهندس خالد عباس حيث تم بحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، وكذلك قام نائب وزير الاسكان بزيارة مستشفى مولاجو التى كان سبق أن افتتحها الرئيس الأوغندى، ونفذتها الشركة، وكانت محل إعجاب للمسئولين والمواطنين الأوغنديين.

جدير بالذكر أن حجم أعمال شركة المقاولون العرب فى أوغندا يتجاوز 200 مليون دولار ويتمثل في العديد من المشروعات، من بينها مشروعات الطرق، كطريق باليسا كامنكولى وطريق مساكا بوكاكاتا، و طريق باليسا كومى، وكذلك إنشاء وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا.

ويزخر سجل أعمال الشركة بالعديد من الانجازات، منها مستشفى ‏مولاجو العام، وإعادة تأهيل مبنى السفارة المصرية، و إنشاء سكن السفير، ومبنى السفارة النرويجية، ومبنى كلية التكنولوجيا بجامعة ‏ماكريرى، وتجديد المبنى الرئيسي لمقر الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، وإنشاء مبنى هالا بلازا، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لهيئة الحياة البرية الأوغندية، وتجديد المبنى ‏الرئيسي الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والعديد من المراكز التجارية، والمنشأت التعليمية، ومشروعات الطرق، إلى جانب مشروع تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي.