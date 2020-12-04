شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقبع عند أدنى مستوى فى عامين ونصف قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى عامين ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، متمثلة فى عدد الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 90.54 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.71 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.45% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.51 نقطة ،مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي حتى اللحظة 1.3% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل انحسار الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

تعاذ تلك المعنويات القوية إلى التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

وافقت المملكة المتحدة يوم الأربعاء على منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من قبل شركتي "فايرز و بيونتيك" ،وقالت الحكومة البريطانية إنها ستبدأ فى تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأعلنت فى وقت سابق شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من العدوى.

أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء محادثات حول برنامج الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ، وقالت بيلوسي فى بيان بعد المحادثات إن منوتشين سيراجع مقترحات المساعدات الاقتصادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتوصل المشرعون فى الولايات المتحدة لاتفاق حول تمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي فى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة .

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.480 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 0.638 مليون وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 6.8% من مستوي 6.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.1% بنفس القراءة السابقة.