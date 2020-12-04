شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ، مقتربة من بلوغ أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، مع صعود قوي لقطاع الطاقة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية ،وهذا يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنحو 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل صعود أسعار النفط بالأسواق العالمية عقب قرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف فقط بداية من كانون الثاني/يناير المقبل بدلا من الزيادة المقررة سابقا بنحو 2 مليون برميل يوميا.

وتظل المكاسب الحالية محدودة مع ترقب المستثمرين التطورات الجديدة حول التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى انتظار نتائج المحادثات التجارية المكثفة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن أجل إعادة تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من هذا العام ، ينتظر المستثمرين صدور بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.1%، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر مستوي قياسي جديد عند 3,682.73 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.4% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 0.2% ، وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.