شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 1.2% إلى مستوي 24.32$ الأعلى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 24.04$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.93$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 0.25% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

على صعيد تعاملات الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة بأكثر من 7% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى عامين ونصف 90.51 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط قبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة ،عن الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توضح الأداء الاقتصادي خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.480 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 0.638 مليون وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 6.8% من مستوي 6.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.1% بنفس القراءة السابقة.