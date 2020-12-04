شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.7413 الذي يتحوّل إلى أرضية دعم بعد اختراقه مسبقاً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7530، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7335 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد