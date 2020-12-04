اليورو مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة- تحليل - 4-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لإيقاف الهجوم الصاعد متأثرا بقوة مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 126.70 ليجبره ذلك على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت باختباره للدعم الاولي المستقر عند 126.00, حاليا وبثبات المقاومة فإن ذلك قد يجبر السعر على تشكيل المزيد من التذبذب الجانبي وفي حال كسره للدعم الأولي فإن ذلك سيؤكد تشكيله لارتداد تصحيحي هابط ليستهدف بذلك مستوى 125.75 و 125.25 على التوالي. مما سبق, سنتخذ الميل الهابط بشرط ثبات المقاومة الحالية ولننتظر تسجيله للأهداف التصحيحية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 125.75 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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