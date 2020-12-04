الباوند مقابل الين يستقر بجانبية مؤقتة-تحليل - 4-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج مؤخرا تذبذب جانبي مؤقت باستقراره قرب مستوى 139.90 محاولا بذلك التقاط عزم إيجابي جديد ليمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة والتي تستهدف بدورها مستوى 140.50 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 141.10.
نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الأولي المتمركز عند 139.30 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لنتوقع تبده بذلك لبعض الخسائر بتسلله نحو 138.50 و 137.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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